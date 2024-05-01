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МРОТ в России хотят увеличить до 30 тысяч рублей

1 мая 2024 10:19
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МРОТ в России хотят увеличить до 30 тысяч рублей

В Госдуме выступили с инициативой увеличить МРОТ с 19,2 тысяч рублей до 30 тысяч. Соответствующий законопроект подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета по труду Ярослав Нилов.

«В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей», — цитируют текст пояснительной записки к законопроекту «Известия».

Установить МРОТ в сумме 30 тысяч рублей ежемесячно парламентарии предлагают с 1 января 2025 года. По словам главы комитета Госдумы по труду, его нужно повышать более высокими темпами. Рекомендации направлены накануне подготовки проекта федерального бюджета на 2025 год.

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