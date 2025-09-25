Я нашел ошибку
Главные новости:
Магазины товаров для дома лидируют среди торговых категорий по падению покупательского трафика.
Магазины товаров для дома лидируют среди торговых категорий по падению покупательского трафика
Музей Эльдара Рязанова запускает занятия нового сезона киношколы «Больше, чем кино: форма и история»
Музей Эльдара Рязанова запускает занятия нового сезона киношколы «Больше, чем кино: форма и история»
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными
МРОТ в РФ вырастет на 20%, до 27 тысяч рублей
МРОТ в РФ вырастет на 20%, до 27 тысяч рублей
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
Почему возникает такое состояние и как его избежать.
Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича
При направлении потребителем соответствующего отказа.
Автоматическое продление онлайн-подписок планируется запретить
Комплекс ГТО помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
Сборная региона отправляется на всероссийский фестиваль ГТО среди школьников в «Артек»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

МРОТ в РФ вырастет на 20%, до 27 тысяч рублей

25 сентября 2025 09:18
71
МРОТ в РФ вырастет на 20%, до 27 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27093 рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

"Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года, составит 27093 рубля. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллионов человек", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
64
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
312
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
328
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
292
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
334
Весь список