Молодые специалисты из других регионов выбирают Самарскую область для трудоустройства

Помощь предприятиям и организациям Самарской области в подборе и удержании кадров – важнейшее направление в работе службы занятости. Сегодня, когда количество вакансий значительно превышает число безработных граждан, один из способов решения кадровых вопросов - привлечение молодых специалистов из других регионов. В рамках мер поддержки «Переезд под ключ» предоставляется финансовая поддержка молодым специалистам (от 18 до 35 лет), переезжающим в Самарскую область для трудоустройства. Сумма поддержки составляет 200 тысяч рублей, которые выплачиваются в течение года суммами по 40 тысяч рублей за каждые три месяца.

Так, в декабре прошлого года Иван Володин принял важное решение – переехал из родного Балаково Саратовской области в село Кошки Самарской области. Перед ним стояла задача устроиться на работу по специальности и закрепиться на новом месте. Решение о переезде было принято оперативно – Иван решил последовать за своей девушкой, которая получила предложение устроиться на работу учителем музыки в детскую школу искусств в Кошках.

Попытки найти работу самостоятельно успехом не увенчались, и тогда Иван обратился в территориальный центр занятости населения Кошкинского района, где его трудоустроили в течение недели. Секрет успеха – в грамотной стратегии. Молодой человек начал с изучения возможностей на портале «Самара ждет» – ресурсе, созданном для помощи тем, кто решил переехать в наш регион. Там он прошел профориентационный опрос, чтобы уточнить карьерные приоритеты, получил рекомендации по актуальным вакансиям. Далее Иван разместил резюме на платформе «Работа России», подробно описав образование, навыки и опыт.

В центре занятости за Иваном был закреплен персональный консультант, который помог доработать резюме и сопроводительное письмо, провел тренинг по подготовке к собеседованиям и подобрал вакансии в соответствии с квалификацией Ивана. Кроме того, молодой специалист получил «Самарский сертификат» – документ, подтверждающий право на комплекс мер поддержки при трудоустройстве. Иван успешно прошел собеседование и в декабре прошлого года получил работу в комитете по жилищно‑коммунальному хозяйству и строительству администрации м.р. Кошкинский.

«Благодарен специалистам центра занятости за внимание и оперативность. Без их помощи поиск работы в новом регионе занял бы гораздо больше времени. Сейчас я вижу перспективы для роста и рад, что могу применять свои знания на благо Кошкинского района. Особенно порадовало, что работу я получил в течение недели с момента обращения в службу занятости, в течение года получаю выплату в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, работодатель предоставил мне ведомственное жилье, что очень ценно. Радует и атмосфера в коллективе – коллеги всегда готовы помочь, подсказать. Здесь я чувствую себя нужным», – делится Иван Володин.

Востребованность программы «Переезд под ключ» отмечает и руководитель территориального центра занятости населения м.р. Кошкинский Ольга Титова: «Программа помогает молодым специалистам, переехавшим из другого региона, обосноваться в Самарской области – общая сумма поддержки составляет 200 тысяч рублей. 40 тысяч рублей выплачиваются сразу, остальная часть – ежеквартально в течение года».

Узнать подробнее о возможности получить поддержку от службы занятости можно на сайте «Самара ждет!» (pereezd-samara.bitrix24site.ru/) и по телефону контакт-центра: 8-800-302-15-44.

Фото – Минтруд Самарской области