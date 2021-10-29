Молдавия заявила о договоренности с "Газпромом" о продлении контракта на пять лет

134

Молдавия и компания "Газпром" согласовали условия нового контракта на поставки газа, а также схему погашения задолженности страны, передает ТАСС.

"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и "Газпромом". Стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией "Молдовагаз", - сообщило в пятницу министерство инфраструктуры республики.

Отмечается, что участники консультаций согласились с необходимостью "дальнейших переговоров для установления графика платежей".

Поставки газа начнутся с 1 ноября.

"Газпром" подтвердил, что подписал с Молдавией контракт на поставки газа на пять лет.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС