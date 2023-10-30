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Мобильные операторы «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом 30 октября сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«В сентябре 2023 года ведомство выдало «большой четверке» операторов сотовой связи предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В результате трое из четырех операторов сообщили о готовности его исполнения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «Мегафон» отменил плату с 23 октября. При этом в течение месяца могут происходить технические сбои, связанные с отменой тарификации услуги.

Tele2 отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, а всех действующих клиентов — с 19 декабря, отметил в ФАС.

«Билайн» с 1 декабря отменил плату за раздачу интернета для тарифов с лимитными пакетами. В отношении остальных тарифов компания проведет оценку сроков, когда на них технически будет возможно отменить оплату, и проинформирует об этом до 1 декабря.

В то же время МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов, пишут "Известия".