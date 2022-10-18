Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские и общественники присоединились ко второму этапу Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
«Сообщи, где торгуют смертью»: в регионе в рамках акции проводят профилактические беседы со школьниками и студентами
К середине октября завершены работы на 100% дворовых и 99% общественных территорий.
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу благоустройства территорий
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки Армии.
«Ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая»: Владимир Путин встретился с Дмитрием Азаровым
Обвиняемый принял решение сокрыть следы преступления.
В Чапаевске мужчина, обвиняемый в убийстве сожителя своей бывшей супруги, предстанет перед судом
Коллеги отзываются о Руслане Ясафовиче, как об опытном и исполнительном сотруднике, верном товарище, готовом всегда помочь и поддержать.
"Народный участковый - 2022": победителем регионального этапа стал капитан полиции Руслан Нуриев 
Для детей обустраивают игровой комплекс, а любители активного отдыха смогут прокатиться по новым велодорожкам или сыграть партию в настольный теннис.
В Самаре завершается благоустройство парка «Молодежный»
Питание является важнейшим компонентом здорового образа жизни и необходимым условием сохранения здоровья.
Врач Александр Муравец: о совместимости алкоголя и правильного питания
В акции принимали участие российские и международные компании, реализующие экологические проекты и практики.
Сбер дважды стал лучшим в акции «Зелёный и здоровый офис»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.76
-1.3
EUR 60.56
-1.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке

18 октября 2022 11:48
177
Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке

Эксперты Циан.Аналитики проанализировали ситуацию на вторичном рынке крупнейших городов РФ после объявлении частичной мобилизации.

Рынок находится в состоянии неопределенности. В первые дни после 21 сентября фиксировалось падение активности потенциальных покупателей, но к октябрю рынок перешел к восстановлению. Резких изменений цен и объема предложения зафиксировано не было. Вполне вероятно, что существенные скидки появляются уже в процессе общения с реальными покупателями.

  • Цены квадратного метра на вторичке стагнируют (очень медленно снижаются) на протяжении нескольких месяцев. Объявление мобилизации не привело к ускорению тренда (“квадрат” подешевел на 0,2%), непосредственно при размещении объявления продавцы не готовы идти на заметные дисконты.
  • С начала мобилизации выбор на вторичном рынке практически не изменился (лотов стало меньше на 0,3%). Единого тренда по активности выхода “новинок” рынка пока что не сформировалось.
  • Массового изменения цен после объявления мобилизации не произошло. В первые 2 недели после 21 сентября ежедневно цены меняли около 3% всех собственников. Большинство из них сделали корректировку на 1-2% в сторону снижения.
  • Потенциальный спрос после объявления мобилизации сократился на 20% относительно фоновых значений. В октябре рынок отыгрывает падение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки Армии.
18 октября 2022  15:10
«Ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая»: Владимир Путин встретился с Дмитрием Азаровым
127
В Самарской области начнут переработку льна
18 октября 2022  13:21
В Самарской области начнут переработку льна
158
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
18 октября 2022  09:52
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
188
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
361
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
643
Весь список