Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке

Эксперты Циан.Аналитики проанализировали ситуацию на вторичном рынке крупнейших городов РФ после объявлении частичной мобилизации.
Рынок находится в состоянии неопределенности. В первые дни после 21 сентября фиксировалось падение активности потенциальных покупателей, но к октябрю рынок перешел к восстановлению. Резких изменений цен и объема предложения зафиксировано не было. Вполне вероятно, что существенные скидки появляются уже в процессе общения с реальными покупателями.
- Цены квадратного метра на вторичке стагнируют (очень медленно снижаются) на протяжении нескольких месяцев. Объявление мобилизации не привело к ускорению тренда (“квадрат” подешевел на 0,2%), непосредственно при размещении объявления продавцы не готовы идти на заметные дисконты.
- С начала мобилизации выбор на вторичном рынке практически не изменился (лотов стало меньше на 0,3%). Единого тренда по активности выхода “новинок” рынка пока что не сформировалось.
- Массового изменения цен после объявления мобилизации не произошло. В первые 2 недели после 21 сентября ежедневно цены меняли около 3% всех собственников. Большинство из них сделали корректировку на 1-2% в сторону снижения.
- Потенциальный спрос после объявления мобилизации сократился на 20% относительно фоновых значений. В октябре рынок отыгрывает падение.