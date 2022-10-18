Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке

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Эксперты Циан.Аналитики проанализировали ситуацию на вторичном рынке крупнейших городов РФ после объявлении частичной мобилизации.

Рынок находится в состоянии неопределенности. В первые дни после 21 сентября фиксировалось падение активности потенциальных покупателей, но к октябрю рынок перешел к восстановлению. Резких изменений цен и объема предложения зафиксировано не было. Вполне вероятно, что существенные скидки появляются уже в процессе общения с реальными покупателями.