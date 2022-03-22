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 Мишустин: российские власти подготовили очередной пакет предложений по поддержке экономики в условиях санкций

22 марта 2022 16:15
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Импортозамещение лекарств и меры в адрес МСП.

Российские власти подготовили очередной пакет предложений по поддержке экономики в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, передает ТАСС.

"За неделю сформирован еще один пакет предложений, он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента. Все они детально продуманы и охватывают несколько сфер", - сказал глава кабмина.

В частности, как сообщил премьер, есть предложения по поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам.

"А также по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий", - добавил он.

Мишустин подчеркнул, что у людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции. "Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса", - указал он.

Глава кабмина заверил, что есть возможности и для расширения поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) через так называемые офсетные контракты. Он пояснил, что такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках госзакупок, рынок сбыта на определенный период. Это позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и оптимизировать затраты.

"Поэтому предложено снизить здесь минимальный входной порог по объему инвестиций с 1 млрд [рублей] до 100 млн рублей и разрешить строить новое предприятие в одном субъекте Российской Федерации, а заключать договор о гарантийной покупке в другом", - сказал Мишустин. По его словам, такие изменения помогут активнее вовлекать небольшие компании, запускать проекты, лучше отвечающие потребностям конкретных регионов, быстрее образовывать новые рабочие места.

"Главное - надо обязательно предусмотреть, чтобы эти меры не были в ущерб конкуренции", - подчеркнул премьер.

Это не единственное решение по поддержке МСП, которым предлагается дополнить план. "Так, может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков", - сообщил Мишустин.

Сейчас эта возможность предусмотрена лишь для 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. "Предполагается увеличить это число вдвое. Таким образом, гораздо больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса", - рассказал глава кабмина.

В области электроэнергетики, продолжил председатель правительства, важно поддержать компании, которые собирались достроить новые электростанции или ввести дополнительные мощности в ближайшей перспективе, но не смогут этого сделать в силу произошедших на рынке изменений. По действующим правилам в таком случае началось бы начисление штрафов и пеней.

"Мы предлагаем отложить эту меру и дать бизнесу возможность ввести объекты в эксплуатацию позже, - сказал Мишустин. - Также позволим сетевым организациям сохранить объемы инвестиций в развитие своего хозяйства".

Премьер также отметил, что в нынешних условиях многим важно оперативно наладить собственное серийное производство материалов и комплектующих, поставлявшихся ранее из-за рубежа. "Поэтому будет донастроена специальная программа по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации", - сообщил он.

Проект соответствующего постановления уже внесен в правительство.

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