Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года

62

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на реализацию нацпроектов до 2030 года будут направлены порядка 40 трлн рублей. Кадры видеообращения к участникам Московского финансового форума были показаны в эфире "России 24".

По словам премьер-министра, уже начата реализация новых национальных проектов, рассчитанных до 2030 года, пишет Смотрим.

Он уточнил, что средства в объеме примерно на годовой бюджет страны придется направить на реализацию проектов.

"Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 трлн рублей, то есть примерно один годовой бюджет страны", – заявил Мишустин.

Глава правительства добавил, что подход к использованию средств на нацпроекты должен быт аккуратным и взвешенным.