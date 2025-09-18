Я нашел ошибку
Главные новости:
159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
в Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
Мероприятия
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года

18 сентября 2025 11:55
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на реализацию нацпроектов до 2030 года будут направлены порядка 40 трлн рублей. Кадры видеообращения к участникам Московского финансового форума были показаны в эфире "России 24".

По словам премьер-министра, уже начата реализация новых национальных проектов, рассчитанных до 2030 года, пишет Смотрим.

Он уточнил, что средства в объеме примерно на годовой бюджет страны придется направить на реализацию проектов.

"Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 трлн рублей, то есть примерно один годовой бюджет страны", – заявил Мишустин.

Глава правительства добавил, что подход к использованию средств на нацпроекты должен быт аккуратным и взвешенным.

