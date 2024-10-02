Мишустин объявил о рекордном урожае в России

464

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым заявил о рекордных урожаях в сельском хозяйстве в 2024 году, отметив выполнение показателей по важным продуктам.

По его словам, в 2024 году были выполнены показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов, передает РИА «Новости».

«Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», – подчеркнул премьер.

Мишустин также заявил, что высокие результаты показали производители мяса. «Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире», – указал глава правительства.

Мишустин добавил, что показатели по большинству основных продуктов в сфере отечественного сельского хозяйства в текущем году были выполнены.

Кроме того, премьер-министр акцентировал внимание на необходимости увеличивать поддержку отечественных сельхозпроизводителей, особенно в части доступности кредитования.

Он отметил, что это поможет укрепить позиции России на мировом рынке и обеспечить продолжение роста в аграрной сфере, пишет Взгляд.

Ранее премьер-министр сообщил о рекордных сборах овощей и фруктов в России. В частности, как отметил Мишустин, урожай картофеля поставил рекорд за 30 лет.