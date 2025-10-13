Минтруд сократил миграционную квоту для трудоустройства водителями и продавцами

177

Квота на привлечение в Россию иностранных работников из визовых стран в 2025 году уменьшилась на 248 единиц, что затронет водителей, продавцов и медицинских работников.

Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Подлинность этого документа, находящегося в распоряжении "Ведомостей", газете подтвердил источник в нижней палате парламента.

Сокращение квоты связано с принятием летом 2025 года закона, который освобождает визовых рабочих от сдачи экзаменов по русскому языку, истории, а также основам законодательства. Правительство объяснило это тем, что мигранты, работающие по квотам, в основном находятся в России до года и заняты на конкретных промышленных предприятиях и в сфере строительства.

Володин выразил обеспокоенность по поводу исключения экзаменов для иностранных работников в сфере здравоохранения, а также продавцов и водителей. Он подчеркнул, что эти специалисты должны знать язык, историю и законы России, поскольку их работа связана с общением с гражданами.

Министерство труда подтвердило готовность скорректировать распределение квот и направило регионам письмо, позволяющее лишать квоты работодателей без их участия, если в течение полугода они не обратились в МВД для оформления разрешительных документов.

Ведомство в рамках квотной кампании на 2026 год отклоняет предложения регионов, связанные с привлечением на рабочие места водителей общественного транспорта, медработников, продавцов продовольственных и непродовольственных товаров, говорится в документе.

Квотирование предполагают наличие гибкости в наборе, заявила в беседе с "Ведомостями" аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Она добавила, что власти обращают внимание на целевой набор мигрантов, что отвечает курсу на ужесточение госрегулирования трудовой миграции из-за рубежа, продолжила собеседница издания.

При целевом наборе иностранца закрепляют за конкретным работодателем на определенный срок (не более двух лет), после чего предполагается его возвращение на родину, объяснила эксперт. При этом работодатель должен будет уплачивать за работника НДФЛ и страховые взносы, чего можно было избежать в условиях патентной системы. В итоге издержки работодателей на привлечение работников возрастут, предположила эксперт.