Главные новости:
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Минтруд сократил миграционную квоту для трудоустройства водителями и продавцами

13 октября 2025 09:20
Квота на привлечение в Россию иностранных работников из визовых стран в 2025 году уменьшилась на 248 единиц, что затронет водителей, продавцов и медицинских работников.

Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Подлинность этого документа, находящегося в распоряжении "Ведомостей", газете подтвердил источник в нижней палате парламента.

Сокращение квоты связано с принятием летом 2025 года закона, который освобождает визовых рабочих от сдачи экзаменов по русскому языку, истории, а также основам законодательства. Правительство объяснило это тем, что мигранты, работающие по квотам, в основном находятся в России до года и заняты на конкретных промышленных предприятиях и в сфере строительства.

Володин выразил обеспокоенность по поводу исключения экзаменов для иностранных работников в сфере здравоохранения, а также продавцов и водителей. Он подчеркнул, что эти специалисты должны знать язык, историю и законы России, поскольку их работа связана с общением с гражданами.

Министерство труда подтвердило готовность скорректировать распределение квот и направило регионам письмо, позволяющее лишать квоты работодателей без их участия, если в течение полугода они не обратились в МВД для оформления разрешительных документов.

Ведомство в рамках квотной кампании на 2026 год отклоняет предложения регионов, связанные с привлечением на рабочие места водителей общественного транспорта, медработников, продавцов продовольственных и непродовольственных товаров, говорится в документе.

Квотирование предполагают наличие гибкости в наборе, заявила в беседе с "Ведомостями" аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Она добавила, что власти обращают внимание на целевой набор мигрантов, что отвечает курсу на ужесточение госрегулирования трудовой миграции из-за рубежа, продолжила собеседница издания.

При целевом наборе иностранца закрепляют за конкретным работодателем на определенный срок (не более двух лет), после чего предполагается его возвращение на родину, объяснила эксперт. При этом работодатель должен будет уплачивать за работника НДФЛ и страховые взносы, чего можно было избежать в условиях патентной системы. В итоге издержки работодателей на привлечение работников возрастут, предположила эксперт.

Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
