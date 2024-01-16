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Минтруд планирует проиндексировать на 7,4% более 40 выплат и компенсаций

16 января 2024 09:12
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Минтруд планирует проиндексировать на 7,4% более 40 выплат и компенсаций

С 1 февраля в России могут проиндексировать более 40 видов государственных выплат. Предполагается индексация на 7,4 процента, сообщил Минтруд РФ. Проект постановления ведомства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

"Ежегодно с 1 февраля года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, – сказано в сообщении министерства. – В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074".

Среди пособий, которые должны быть проиндексированы, – материнский капитал, единовременная выплата при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми и ряд других мер социальной поддержки, которые касаются 20 миллионов россиян.

В министерстве труда напомнили, что в январе ряд выплат уже проиндексировали. Так, с 1 января страховые пенсии неработающих граждан увеличились на 7,5 процента. Кроме того, на 7,5 процента увеличился прожиточный минимум, а МРОТ вырос на 18,5 процента, пишет Смотрим.

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