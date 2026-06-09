Минтруд планирует легализовать занятость 1,3 млн россиян в 2026 году

Занятость порядка 1,3 млн человек планируется легализовать в 2026 году в России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тыс. работников. А комиссии смогли вывести из тени порядка 1 млн человек. И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тыс. человек, то в 2025 году уже 103,8 тыс. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 млн", - сказал Котяков в интервью газете "Ведомости".

Министр подчеркнул, что такие целевые показатели стоят перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах страны. Показатели эффективности работы межведомственных комиссий устанавливаются индивидуально для каждого региона, уточнил Котяков.