Минсельхоз заявил, что Россия полностью обеспечена сливочным маслом

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Российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом, производство которого находится на уровне 2023 года, сообщили в Минсельхозе.

По итогам 2024 года возможен рост объемов выпуска продуктов переработки. На это, в свою очередь, влияет рост производства сырого молока, зафиксированный на текущий момент.

"Российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией. В январе-августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысяч тонн сливочного масла, что примерно соответствует уровню прошлого года", – отмечается в официальном telegram-канале ведомства.

В Минсельхозе также отметили, что участники рынка не уведомляли их об остановке или сокращении производства сливочного масла, пишет Смотрим.

Как сообщалось ранее, федеральные торговые сети начали получать от крупнейших в России производителей сливочного масла сообщения о сокращении выпуска или приостановке отгрузки товара, а также о повышении цен на продукцию.