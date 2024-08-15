Минсельхоз: резких скачков цен на продукты в РФ не будет

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В Минсельхозе России заявили, что благодаря высокому уровню насыщения внутреннего рынка и мерам государственной поддержки резких скачков цен на продукты удастся избежать.

В министерстве подчеркнули, что российские производители не транслируют полностью рост себестоимости в отпускные цены, сдерживая их за счет собственной рентабельности. Таким образом, реализуемые меры должны способствовать сохранению стабильной ситуации на продовольственном рынке страны, пишет Смотрим.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что высокая инфляция и дорогие кредиты привели к пересмотру производителями продуктов питания закупочных цен для ретейлеров.