Минсельхоз предлагает ввести запрет на экспорт твердой пшеницы

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Министерство сельского хозяйства РФ просит запретить вывоз из страны пшеницы твердых сортов. Ограничение предлагается ввести с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024. Проект постановления правительства размещен на портале правовой информации.

Впрочем, запрет не должен коснуться поставок зерна в Белоруссию, гуманитарной помощи и международных межправительственных соглашений.

Твердые сорта пшеницы идут в основном на производство макаронных изделий. По данным за 2022 год, валовый сбор такого зерна в России составил 1,2 миллиона тонн.

При этом потребление макаронных изделий в РФ достигло в том же году отметки в 1,5 миллиона тонн, пишут "Смотрим".