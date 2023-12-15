Минсельхоз назвал три меры по стабилизации цен на яйца

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Министерство сельского хозяйства РФ уже активно работает над стабилизацией цен на куриные яйца. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Как уточнил министр, работа ведется по трем направлениям: наращивание объемов производства яиц в России, перевод производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, увеличение объемов поставок яиц из из дружественных стран, пишет МК.

Ранее Росстат сообщал, что куриные яйца вновь прибавили в цене — за неделю этот вид продукции подорожал на 4,55%. Неделей ранее показатель вырос на 4,23%. Соответственно, подорожание яиц ускорилось. В целом с начала 2023 года куриные яйца подорожали на 46,18%.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ценовую динамику, принес россиянам извинения за то, что власти недостаточно оперативно отреагировали на подорожание яиц. Глава государства пообещал, что меры по исправлению ситуации принесут плоды в ближайшее время.