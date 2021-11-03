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Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию с 1 декабря, пишет газета "Известия" со ссылкой на направленный в правительство доклад ведомства. "Себестоимость изготовления молочных продуктов растёт. Плюс к этому в отрасли с 1 сентября ввели маркировку продукции, что может спровоцировать дополнительные затраты. Поэтому возможно отложенное, экономически обоснованное подорожание", – предположили в ведомстве.

По данным издания, ритейлеры получают от некоторых производителей уведомления о подорожании продукции с начала декабря на 5%.

По всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов.

Для предотвращения роста цен ведомство планирует направить компаниям субсидии в размере около 10,5 миллиарда рублей для компенсации затрат на подорожавшие корма.

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