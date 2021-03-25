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Минпромторг РФ выступает против государственного регулирования цен на продукты питания. Об этом в ходе отраслевого бизнес-форума по управлению ассортиментом FMCG Cutman Russia 2021 заявил заместитель министра промышленности и торговли России, статс-секретарь Виктор Евтухов, передает ТАСС.

"Соглашения свою роль выполнили, но на будущее хочу сказать, что наше министерство против государственного регулирования цен, это точно", - сказал он.

В декабре 2020 г. Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 г. 22 марта стало известно о том, что кабмин поручил ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара.

Евтухов отметил, что если бы цена на эти продукты поднималась поэтапно, то такие меры не стали бы применять. При этом он признал, что при реализации сахара по установленным ценам наблюдались определенные проблемы. "Не все могли получить товар по 36 руб., там очень много посредников, оптовиков, даже крупные сети не весь объем сахара берут у оптовиков, потому что его надо фасовать, а это не очень удобно", - сказал заместитель министра.

При этом он отметил, что на сахарном рынке три компании занимают 48% рынка. "А всего этих компаний три десятка. В масле по-другому, там более 120 производителей с одной стороны, а с другой стороны - маслу все было проще", - добавил Евтухов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС