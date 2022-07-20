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Минпромторг поддержал идею заморозки транспортного налога при покупке российского авто

20 июля 2022 13:45
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Минпромторг поддержал идею заморозки транспортного налога при покупке российского авто

Минпромторг поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова о введении моратория на два-три года на транспортный налог при покупке отечественного автомобиля. Об этом пишет газета «Известия».

«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — сказано в письме главы Минпромторга и вице-премьера РФ Дениса Мантурова депутату Виталию Милонову.

Подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев авто с большим объемом двигателей и многосильных авто, считает партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин.

Он отметил, что на российском рынке в основном представлены легковые автомобили, мощность которых не превышает 150 л.с. Размер транспортного налога для таких авто даже для Москвы может не превышать 10 тыс. руб. в год, подчеркнул Ерохин.

По словам юриста, эту инициативу можно расценивать как средство продвижения отечественных автомобилей, а не как реальную поддержку.

В ответе Минпромторга также говорится о программе стимуляции спроса на транспортные средства в РФ с общим бюджетом в 20,7 млрд руб. Речь идет о льготном автокредитовании, с помощью которого россияне смогут получить скидку в 20% от стоимости машины, которую будут субсидировать из федерального бюджета.

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