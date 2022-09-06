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Минпромторг на следующей неделе проведет встречу с руководством IKEA, сообщил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов. Дату и другие подробности ожидающейся встречи он не привел. Министерство рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка.

«Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили… На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее»,— рассказал господин Евтухов «РИА Новости» в кулуарах Восточного экономического форума.

IKEA закрыла свои магазины в России в марте. В середине июня IKEA объявила о продаже четырех своих заводов в России, а также анонсировала сокращение бизнеса в стране. Онлайн-распродажа закончилась 15 августа. На следующий день стало известно, что IKEA ликвидирует российскую «дочку». Источник ТАСС говорил, что IKEA рассчитывает вернуться в Россию в течение двух лет.