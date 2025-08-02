Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам

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Минфин списал 28 регионам долги по бюджетным кредитам на сумму 58,3 миллиарда рублей, сообщило ведомство на своем сайте.

"На 1 августа Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 58,3 миллиарда рублей. Задолженность списана 28 регионам. <...> Всего в текущем году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 миллиардов рублей", — отметили в министерстве.

Долги списали Республике Адыгея, Алтаю, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Алтайскому, Забайкальскому, Пермскому, Ставропольскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области, пишет РИА Новости.

"Размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в 2024 году на одобренные сферы", — уточнил Минфин.

Среди них реализация мероприятий в сфере ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация фондов развития промышленности, поддержка компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами.