Я нашел ошибку
Главные новости:
Мужчина пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на пустыре, высушил и хранил её для собственного употребления.
В Сызрани мужчина хранил дома марихуану
Днем 3 и 4 августа 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
Днем 3 и 4 августа 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 2 августа и днем 3 августа местами в Самарской области ожидается гроза
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 2 августа и днем 3 августа местами в Самарской области ожидается гроза
Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам
Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам
В Самаре чиновница провалилась в дыру около трибуны перед заседанием гордумы
В Самаре чиновница провалилась в дыру около трибуны перед заседанием гордумы
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
В Сызрани иномарка столкнулась с мотоциклом
В Сызрани иномарка столкнулась с мотоциклом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.01
EUR 91.71
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам

2 августа 2025 13:19
99
Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам

Минфин списал 28 регионам долги по бюджетным кредитам на сумму 58,3 миллиарда рублей, сообщило ведомство на своем сайте.

"На 1 августа Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 58,3 миллиарда рублей. Задолженность списана 28 регионам. <...> Всего в текущем году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 миллиардов рублей", — отметили в министерстве.

Долги списали Республике Адыгея, Алтаю, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Алтайскому, Забайкальскому, Пермскому, Ставропольскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области, пишет РИА Новости. 

"Размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в 2024 году на одобренные сферы", — уточнил Минфин.

Среди них реализация мероприятий в сфере ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация фондов развития промышленности, поддержка компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
2 августа 2025  13:50
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
100
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
2 августа 2025  12:49
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
136
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
2 августа 2025  09:59
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
185
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
2 августа 2025  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
291
Специалисты компании «Т Плюс» приступят к ремонту теплосетей от водогрейной котельной поселка 116 км Куйбышевского района Самары. 
1 августа 2025  20:52
На две недели приостановят подачу горячей воды в части Куйбышевского района Самары
309
Весь список