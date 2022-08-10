Минфин сообщил о предложениях увеличить расходы бюджета на 5 трлн рублей в год

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В правительство России поступили заявки от министерств и ведомств об увеличении расходов федерального бюджета на 2023–2025 годы. В поступивших заявках указана потребность в дополнительном финансировании примерно на 5 трлн руб. ежегодно. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как уточнил министр финансов Антон Силуанов, обеспечение бюджетных потребностей предполагает мобилизацию доходных источников, а также использование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России. Подобные меры кабмин намерен принять для «скорейшей адаптации» экономики и перестройки хозяйственных отношений, которые, по мнению господина Силуанова, были разорваны из-за санкционного давления.

В июле объем ФНБ России увеличился на 1,4 трлн руб. (до 12,15 трлн руб.). Размер ликвидных активов в фонде вырос до 8,664 трлн руб.

Госдума утвердила федеральный бюджет на 2022 год, а также проект бюджета на 2023–2024 годы в ноябре прошлого года. В федеральном законе о бюджете отмечается, что его расходы в 2022 году составят 23,69 трлн руб. (при доходах в размере 25,02 трлн руб.), в 2023-м — 25,24 трлн (при доходах в 25,54 трлн руб.), а в 2024-м — 26,35 трлн руб. (при доходах в 25,83 трлн руб.), пишет Коммерсантъ.