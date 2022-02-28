Минфин РФ предлагает провести масштабную амнистию капиталов

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Министерство финансов России подготовило предложения по проведению масштабной амнистии капиталов. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве.

«Мы подготовили также более предложения по проведению более масштабной амнистии капиталов. Более масштабной, чем это предпринималось в 2015, 2018 и 2019 годах. Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом», — сказал Силуанов в ходе доклада Мишустину о мерах, которое предприняло министерство для ответа на санкции стран Запада, сообщает Регнум.