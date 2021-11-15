Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

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В Минфине хотят с 1 января увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Так, МРЦ на водку планируется повысить на 7,4 процента — с действующих 243 до 261 рубля за полулитровую бутылку.

МРЦ на коньяк может вырасти на 7,6 процента — с текущих 446 до 480 рублей за тот же объем.

В России устанавливают минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское, это инструмент борьбы с дешевым контрафактом.

Сейчас решается, целесообразно ли распространять эту меру на все алкогольные напитки, сообщает РИА Новости.