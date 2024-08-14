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Минфин предложил поднять зарплату чиновникам, а часть из них сократить

14 августа 2024 13:40
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Минфин предложил поднять зарплату чиновникам

Министерство финансов России выступает за сокращение числа госслужащих при условии, что оставшимся чиновникам поднимут зарплаты. Об этом во время выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, для этого госсектор должен работать более производительно, то есть выполнять те же функции меньшим числом сотрудников. Однако министр признал, что на практике вопрос является очень сложным, потому что он связан с людьми.

«Это всегда касается конкретной судьбы, конкретной семьи», — пояснил он, указав перед этим, что ведомству, возможно, столько сотрудников, сколько есть сейчас, не требуется.

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