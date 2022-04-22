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Международная пивоваренная корпорация AB InBev уходит из России

22 апреля 2022 12:55
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Международная пивоваренная корпорация AB InBev уходит из России

Международная пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev (AB InBev), крупнейший производитель пива в мире, объявила о готовности продать долю в российском совместном предприятии своему турецкому партнеру Anadolu Efes и об уходе из страны. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Все инвестиции в предприятие AB InBev Efes (контрольный пакет принадлежит Anadolu Efes) корпорация прекращает. Денежные потери в результате этой операции в первом квартале она оценивает в 1,1 миллиарда долларов. В сделку войдет отзыв лицензии на производство и продажу пива Bud на территории России.

AB InBev объявила о намерении продолжить оказание гуманитарной помощи Украине, поддерживать своих сотрудников и их семьи. В случае беженцев речь идет о консультациях, помощи в поиске жилья и финансовой поддержке.

Ранее Союз российских пивоваров (СРП) предупредил, что в скором времени у отрасли могут начаться проблемы из-за нехватки хмеля, который практически полностью поставляется из-за рубежа. По состоянию на конец марта большинство крупных российских предприятий было обеспечено сырьем на несколько месяцев, но работают они с поставщиками из Чехии, Германии и США, и если поставок не будет, заводы остановятся.

Также в организации предупредили, что исчезновение западных брендов, если в России остановится лицензионное производство, произойдет через три-пять месяцев, пишет Лента.

В России компания выпускала пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.

Фото pixabay.com

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