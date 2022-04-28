Между городами и районами Самарской и Нижегородской областей подписаны соглашения о взаимовыгодном партнерстве

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В среду, 27 апреля, в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область самарской делегации, которую возглавил Губернатор Дмитрий Азаров, состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями двух экономически развитых субъектов страны.

«Уверен, что это сотрудничество будет взаимовыгодным и даст дополнительный импульс развития нашим регионам, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Залогом эффективности совместной работы является наша с Глебом Сергеевичем Никитиным – моим уважаемым коллегой и товарищем, Губернатором Нижегородской области – устремленность решать даже самые сложные задачи в интересах жителей и развития наших родных регионов».

Со стороны Самарской области договоры подписали Глава Сызрани Анатолий Лукиенко, Безенчукского района Владимир Аникин, Волжского – Евгений Макридин, Ставропольского – Владимир Медведев и руководитель Приволжского района Евгений Богомолов.

Со стороны Нижегородской области подписи в документах поставили Глава Дзержинска Иван Носков, города Бор – Алексей Боровский, Воротынский – Алексей Солдатов, руководитель местного самоуправления Городецкого муниципального района – Александр Мудров и Лысковского округа Виктор Иванов.

Главы городов и районов двух регионов договорились о расширении взаимовыгодных торгово-экономических связей между промышленными предприятиями и коммерческими структурами, создании совместных предприятий, филиалов и производств.

Стороны также намерены оказывать всестороннее содействие в развитии партнерства между учреждениями культуры, здравоохранения, образования, спорта и туризма, общественными организациями.

Дмитрий Азаров выразил готовность принять партнеров Нижегородской области на Самарской земле в рамках экономического, образовательного и культурного обмена. «Все в наших руках. Это точно взаимовыгодное сотрудничество. Нынешний период еще раз доказывает, что главные партнеры рядом – здесь, внутри страны. Тем более, мы живем на Волге, и ресурс для развития, дополнения и синхронизации планов наших регионов колоссальный», – заявил Губернатор Дмитрий Азаров.

Руководитель Самарской области вместе с главами муниципалитетов региона осмотрели ряд знаковых объектов Нижнего Новгорода, который в прошлом году отметил 800-летие. К этой дате в городе провели масштабное обновление: были приведены в порядок исторические здания и улицы, появились новые общественные пространства для отдыха.

Примечательно, что по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова в качестве дружеского жеста и подарка к юбилею нижегородцам от Самарской области при участии наших мастеров и волонтеров был создан амфитеатр на стрелке двух великих рек – Оки и Волги. «Сегодня можно увидеть, как преобразился Нижний Новгород к своему 800-летию. Это результат труда и системной работы, которую нижегородцы вместе с муниципальной и региональной властью проделали, чтобы подготовить город к юбилею. И работы еще продолжаются. Я побывал на объекте, который был подарен Самарской областью Нижнему Новгороду к юбилею. Горд тем, что мы первыми откликнулись и создали этот нужный и жителям, и гостям города подарок – знаковое место. Нашему примеру последовали Татарстан, Башкортостан, Москва, Санкт-Петербург», – отметил Губернатор.

С целью формирования комплексного плана реализации задач подписанных соглашений, представители регионов провели серию рабочих совещаний по каждому направлению деятельности.