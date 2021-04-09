Меры соцподдержки в прошедшем году получали около 900 тысяч жителей Самарской области старшего поколения

122

Меры социальной поддержки в прошедшем году получали около 900 тысяч жителей старшего поколения.

С 1 января 2020 года в Самарской области проиндексированы на 3% размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам их семей, ежегодной выплаты ко Дню Победы «детям войны». С 1 января 2021 года они проиндексированы ещё на 3,6%.

Доплата к пенсии лицам, ставшим в детстве круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны, в 2020 году увеличена в два раза: с 500 до 1 000 рублей.

Проиндексирован критерий нуждаемости, применяемый при предоставлении ежемесячных денежных выплат ветеранам труда (с 21 647,12 руб. он увеличен до 23 075,83 руб. - в 2020 году, а в 2021 году - до 24 529,61 руб.). Это позволило сохранить выплаты более чем для 20 тысяч ветеранов.

По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 1 мая 2020 года возобновлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам, которым они были прекращены с 01.03.2017. Выплаты получили 91 452 человека на общую сумму 527,2 млн руб.