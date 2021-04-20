Меркель: Германия выступает за строительство "Северного потока — 2"

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Германия выступает за строительство "Северного потока — 2" и хочет развивать торговые отношения с Россией, заявила канцлер Ангела Меркель на онлайн-заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает РИА Новости.

По ее словам, споры вокруг реализации проекта — часть более масштабных разногласий европейских стран с Москвой, в числе прочего, это элемент политической борьбы.

"Германия приняла решение о строительстве "Северного потока — 2", — сказала Меркель.

В качестве одного из аргументов канцлер отметила работу уже действующего трубопровода.

"Хочу указать, что <...> газ "Северного потока — 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию", — сказала она.

Канцлер напомнила, что общая позиция членов Евросоюза выражается в обновленной газовой директиве, которая вступила в силу в мае 2019 года. По условиям этого документа, европейская страна, на территории которой выходит морской газопровод, сама определяет, распространяются ли на него положения Третьего энергопакета.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Москва планирует завершить строительство до конца лета.