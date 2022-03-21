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Менеджеры ООО «ЖКС» могут быть осуждены на 5 лет за нецелевое использование 10 миллионов рублей

21 марта 2022 10:45
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Менеджеры ООО «ЖКС» могут быть осуждены на 5 лет за нецелевое использование 10 миллионов рублей

Менеджеры ООО «ЖКС» могут быть осуждены на 5 лет за нецелевое использование 10 миллионов рублей, собранных с жильцов за потребленную электроэнергию

Заявление о возможных противоправных действиях со стороны руководства ООО «ЖКС» было направлено в правоохранительные органы гарантирующим поставщиком АО «Самарагорэнергосбыт».  По результатам проверки следственными органами в отношении руководителей ООО «ЖКС» было возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.  

В ходе расследования установлено, что менеджеры ООО «ЖКС» с конца 2019 по начало 2021 года осуществляли сбор денег за потребленную электроэнергию с жильцов более 850 многоквартирных домов, но собранные денежные средства перечислялись за оплату энергоресурсов не в полном объеме. В результате сформировалась задолженность коммунальной компании в размере более 10 миллионов рублей, хотя эти средства должны были быть направлены на цели обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения жителей Самары.

В настоящее время Следственным управлением УМВД России по Самаре устанавливаются лица, ответственные за причинение ущерба АО «СамГЭС». Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает АО «СамГЭС».

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