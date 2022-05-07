«McDonald’s» потерял порядка $127 млн из-за остановки работы в России и на Украине

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Потери американской сети быстрого питания «McDonald’s» после прекращения работы в России и на Украине составили $127 млн.

Об этом сообщила сама компания в опубликованном финансовом отчете за первый квартал 2022 года.

Так, $27 млн пришлось на аренду, услуги и зарплату персонала, еще $100 млн ушли на списание продуктов, которые могут испортиться из-за закрытия сети ресторанов.

Ранее «McDonald’s» прогнозировала, что ее потери в результате ухода из России составят около $50 млн в месяц, но без учета последствий приостановки работы ресторанов на Украине. При этом в отчете компании не указываются сроки возобновления работы в России и на Украине. В целом «McDonald’s» показала позитивные результаты своей деятельности.

Общая выручка за квартал увеличилась на 11% и составила $5,66 млрд. Акции корпорации на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли более чем на 3%, а глобальные сопоставимые продажи — на 11,8%.

«Высокие показатели в первом квартале были подкреплены ростом сопоставимых продаж по всему миру почти на 12%, что отражает общую динамику во всех сегментах. На большинстве наших основных рынков мы добились устойчивого увеличения доли трафика ресторанов быстрого питания, сосредоточившись на продвижении нашего бренда, ускорении цифровых каналов и демонстрации наших основных продуктов», – заявил президент корпорации Крис Кемпзински.

Сеть ресторанов быстрого питания «McDonald’s» прекратила деятельность на Украине 24 февраля, в России – 14 марта, пишет Обозрение.