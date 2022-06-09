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McDonald's в аэропортах будет до конца года работать по франшизе

9 июня 2022 10:28
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McDonald's в аэропортах будет до конца года работать по франшизе

Соглашение о франшизе "Росинтера", заключенное с McDonald's, оказалось уникальным. По нему американская корпорация не может его расторгнуть и отобрать франшизу у российского партнера. Поэтому до конца текущего года рестораны быстрого питания на вокзалах и аэропортах Москвы и Петербурга продолжат работу под старой вывеской. А обновленные рестораны быстрого питания начнут открываться с 12 июня.

На вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга рестораны McDonald's продолжат работать по франшизе до конца 2022 года. У "Росинтера" было заключено уникальное соглашение, по которому американская корпорация не может забрать франшизу.

В Северной столице сейчас работают рестораны McDonald's на Московском, Финляндском и Балтийском вокзалах, а также в аэропорту Пулково. В Москве точки сети быстрого питания продолжают функционировать на Ленинградском вокзале, а также на аэропортах в Шереметьеве и Домодедове, сообщает ТАСС.

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