Матвиенко поручила привлечь малый и средний бизнес к производству гвоздей в России

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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Спикер верхней палаты парламента предложила дать соответствующее поручения малому и среднему бизнесу, пишет Коммерсантъ.

«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну (откуда идет импорт.— "Ъ") — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла»,— сказала госпожа Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.

Ранее правительство России утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций против страны. В частности, были выделены средства на льготное кредитование строительных компаний, программы туристического кешбэка и предприятий для увеличения племенных фондов мясных кур.

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