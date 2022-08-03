Mash: Coca-Cola в России изменит название на «Добрый Cola»

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Coca-Cola в России провела ребрендинг. Теперь она будет называться «Добрый Cola». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Название также поменяют Fanta и Schweppes. Вместо Fanta будет «Добрый Orange», а Schweppes превратится в «Rich тоник». Sprite и вовсе на время исчезнет из производства.

В линейку напитка добавятся и новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. Цена, скорее всего, не изменится. Первые продукты планируют запустить уже осенью этого года.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о том, что Sprite больше не будет продаваться в зеленых бутылках.