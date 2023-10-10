Маркетплейсы начнут создавать "российскую полку" для товаров

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Минпромторг поддерживает предложение о создании на маркетплейсах "российской полки" для поддержки российских производителей, заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Газета "Известия" сообщила, что "Единая Россия" подготовила новую редакцию законопроекта о "российской полке". Все товары на рынке разобьют на отечественные и иностранные, при этом агрегаторов и интернет-магазины обяжут обеспечить первоочередное размещение предложений о продаже российских товаров.

Минпромторг считает законопроект своевременным. Документ устанавливает полномочия правительства по утверждению перечня российских непродовольственных товаров и минимальной доли таких товаров на полках в торговых сетях и маркетплейсах. Размер доли необходимо обсудить с производителями, пояснил Евтухов.

Предположительно, доля в розничной торговле не превысит 50%. В электронной торговле российские товары получат первые 50 карточек, которые видны покупателю, пишет Смотрим.

В частности, мощности российских производителей бытовой химии и косметики загружены лишь на 50%, при этом они выпускают товары мирового уровня. Доля этих производителей в торговле составляет всего 30%. "Этот сегмент однозначно требует господдержки", – заключил Евтухов.