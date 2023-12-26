Мантуров не считает нужным менять владельца завода "АвтоВАЗ" в Петербурге

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Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не считает целесообразным передавать завод "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге (бывший Nissan) другому собственнику, несмотря на попадание отечественного автоконцерна в санкционный лист США: "АвтоВАЗ" продолжит развивать площадку. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

"АвтоВАЗ" продолжит развивать все свои производственные площадки. В том числе выпуск автомобилей продолжается на петербургском заводе, в следующем году там планируется нарастить объемы", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности возможной передачи завода в другие руки на фоне санкций США. Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич".

Ранее в соцсетях и отраслевых Telegram-каналах появилась информация о трудностях "АвтоВАЗа" по взаимодействию с восточными партнерами после попадания под санкции. Однако как сообщал РИА Новости президент компании Максим Соколов, никто из новых партнеров после этих событий не сказал "нет" сотрудничеству.