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Мандарины этой зимой будут вдвое дороже, чем прошлой

10 октября 2024 14:03
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мандарины этой зимой будут вдвое дороже, чем прошлой

Цены на цитрусовые в России продолжат расти – мандарины к этой зиме будут вдвое дороже, чем в прошлом году. Это связано с курсом рубля, сложностями с поставками, объемы которых снижаются в последние десять лет, объяснила НСН глава Ягодного союза Ирина Козий.

По словам эксперта, доля мандаринов из Марокко на российском рынке сократилась с трети до 5%. Поставки сокращались постепенно, но в очень значительных объемах, подчеркнула Козий. Несмотря на то, что раньше – к примеру, в 2021 году – стоимость мандаринов зимой снижалась, к декабрю опускаясь на 20%, в предстоящем сезоне ожидается двукратный рост цен. Однако точные прогнозы пока делать трудно, отметила специалист.

«Невозможно предсказать, какой у нас будет курс рубля по отношению к мировым валютам, что будет с логистикой и платежами за импортную продукцию, — объяснила глава Ягодного союза. — Сейчас мы видим, что рубль падает. Проблемы с логистикой присутствуют на протяжении почти трех лет».

Помимо курса рубля и трудностей с поставками на ситуации отражаются сложности с проведением платежей на мировом рынке, поэтому сомнений в том, что цены вырастут, нет, подчеркнула Козий.

Что касается стран-поставщиков, то сегодня мандарины в Россию преимущественно привозят из Турции, Египта, а также стран Южной Африки и Латинской Америки. Причем период поставок делится на летний и зимний, и зимой основным поставщиком выступают Турция и Египет, также ввозятся клементины из Марокко, Израиля и других стран. В любом случае дефицита мандаринов на российском рынке не будет, подчеркнула Козий.

До этого Руспродсоюз сообщил, что в тройку крупнейших поставщиков мандаринов на российский рынок в 2023 году входили Турция, Египет и Марокко. Всего по итогам 10 месяцев прошлого года всего в Россию было поставлено более 460 тонн мандаринов, пишет Газета.

Ранее сообщалось, что россияне съедают свыше пятой части мирового экспорта мандаринов.

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