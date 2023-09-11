Магазины Decathlon откроются в России до конца года

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Платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в бюджет, покупатель обещает открыть магазины уже в этом году. Об этом заявил глава Минпромторга Виктор Евтухов на Восточном экономическом форуме.

Он напомнил, что сделка была одобрена правкомиссией еще несколько месяцев назад.

"Уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться", - сказал он (цитата по ТАСС).

Компания Adidas еще не представила властям покупателей своих активов, добавил Евтухов.

Ранее правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже склада и 35 магазинов французской сети Decathlon в России компании "АРМ", которая также занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango.

О том, что Decathlon собирается уйти из России, компания объявила в конце марта 2022 года, приостановив работу спортивных магазинов. К лету она их закрыла, пишет РГ.