Локдаун в Самарской области ознаменовался катастрофическим падением покупательского трафика в ТЦ

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Введенный на территории Самарской области локдаун ознаменовался катастрофическим падением покупательского трафика в торговых центрах. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 8 ноября 2021 года.

Представители торговых центров, через которые аккумулируется основная часть клиентского трафика в самарском ритейле, констатируют катастрофическое падение проходимости в период после объявленных с 25 октября нерабочих дней. По оценкам участников рынка, клиентский поток снизился от 50% до практически 100%.

Кроме того, остро встал вопрос арендных платежей, которые, судя по всему, в массе своей лягут на арендаторов, пишет Обозрение.

«Пока рано сравнивать этот локдаун с 2020 годом, но влияние на бизнес, конечно, будет. Падение трафика порядка 70%.