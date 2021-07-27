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Лимоны стали самым подешевевшим продуктом за год

27 июля 2021 11:49
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Лимоны стали самым подешевевшим продуктом за год

Лимоны и чеснок оказались наиболее подешевевшими продуктами в розницу за первое полугодие 2021 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Подчеркивается, что средняя стоимость килограмма цитрусовых снизилась более чем на 30 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Сейчас цены на лимоны варьируются в пределах 131,9 рублей за килограмм продукта, тогда как в 2020 году стоимость товара доходила до 189,4 рублей.

Также стремительно в январе-июне текущего года подешевел чеснок: почти на десять процентов — с 254,5 рублей до 229,6 рублей за килограмм, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Теги: лимоны рост цен

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