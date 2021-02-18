Льготную ставку по ипотеке завяжут на количество детей

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В Центробанке заявили, что льготная ипотека не сильно востребована для молодых семей. Информацию об этом передают телеграм-каналы.

«Нужно расширить критерии и ввести дифференциацию ставки по количеству детей», – говорится в сообщении.

Представители банка видят потенциал расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке.

Напомним, депутаты считают, что льготная ипотека должна выдаваться адресно и по определенным критериям у заемщиков. Об этом заявил Заместитель председателя думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев. По его мнению, выдача льготных условий на кредитование по недвижимости может создать дисбаланс на рынке недвижимости. Это приведет к росту цен на жилье. Для контроля выдачи льготных ипотек Федяев предложил обращать внимание не только на место жительства заемщика, но и на количество уже взятых ипотек, пишет ФедералПресс.