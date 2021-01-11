Леонид Симановский: СО выделены дополнительные средства на создание инфраструктуры индустриального парка «Преображенка» 

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Правительство РФ утвердило распределение между регионами дополнительных средств из федерального бюджета на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков.

Самарской области также выделены дополнительные средства - на возмещение затрат области на создание инфраструктуры индустриального парка «Преображенка». За 2020 год будет возмещено 50 441,5 тыс. рублей, в 2021 году – еще 74 568,5 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. Он также уточнил, что решение было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году (Леонид Симановский является членом этой Комиссии).

Леонид Симановский отметил: «Индустриальный парк «Преображенка» - один из ключевых проектов Самарской области по развитию производств, малого и среднего бизнеса, по привлечению инвестиций. Руководство области уделяет большое внимание проекту. Дополнительное федеральное финансирование поможет успешной реализации проекта, экономическому развитию Самарской области, что в итоге скажется на качестве жизни людей. Парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований вместе с Правительством продолжит оказывать поддержку Самарской области по различным направлениям и в 2021 году.»

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