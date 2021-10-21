Леонид Симановский: Мы будем отстаивать увеличение поддержки Самарской области из федерального бюджета

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Депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский как первый заместитель бюджетного комитета Госдумы вошел в трехстороннюю комиссию Правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений. Соответствующее постановление о депутатах Госдумы - представителях в этой комиссии было принято нижней палатой 19 октября.

Как сообщил Леонид Симановский, трехсторонняя комиссия начнет работу уже на этой неделе. Там будет, в частности, рассматриваться и корректироваться с учетом предложений депутатов распределение трансфертов регионам из федерального бюджета, в том числе, Самарской области.

Леонид Симановский пояснил: «Ежегодно в ходе работы над проектом федерального бюджета мы в трехсторонней комиссии совместно с Правительством РФ рассматриваем предложенные планы по выделению регионам субсидий, дотаций и субвенций из федерального бюджета по всем важным направления социальной поддержки граждан и развития экономики. На этой неделе Госдума направила своих представителей для работы в комиссии, в том числе, и меня. В ходе работы комиссии, которая начинается уже на этой неделе, мы вместе с руководством Самарской области оценим все представленные к проекту бюджета на 2022-2024 годы планы по распределению трансфертов и при необходимости будем отстаивать перед Минфином их увеличение для нашего региона по многим направлениям. Для нас это один из главных этапов работы над проектом бюджета. Распределение трансфертов для регионов будет утверждаться при принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении в ноябре.

Сейчас в нашем бюджетном комитете идет ежедневная работа вместе с представителями Правительства по подготовке проекта бюджета к первому чтению, которое состоится 28 октября. При принятии проекта в первом чтении должен быть утвержден представленный Правительством прогноз социально-экономического развития страны, основные характеристики бюджета, в том числе, доходы и расходы. Важно, что во внесенном правительством проекте трехлетнего бюджета с учетом проектов бюджетов социальных фондов одна из самых больших статей федеральных расходов – это расходы на социальную поддержку граждан. Речь идет об огромной сумме на три года - более чем 41 трлн рублей. Это – выплата пенсий, пособий, адресная поддержка семей с детьми и многое другое.»

Фото: архив "Волжской коммуны"/СОВА