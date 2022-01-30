Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет

96

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» 30 января совершил первый полет. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передают "Известия".

Воздушное судно разработано компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом России.

Проект задуман как перспективный самолет местных воздушных линий и призван заменить в эксплуатации самолеты Ан-2.

«В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», — указал Мантуров.

Самолет взлетел с аэродрома «Екатеринбург» в городе Арамиль Свердловской области. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. В рамках полетного задания летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Как заявил летчик, в ходе полетного задания системы воздушного судна работали в штатом режиме.

Главный конструктор Вадим Демин уточнил, что для своего сегмента у «Байкала» приличная крейсерская скорость — до 300 км/ч. Максимальная дальность самолета способна достигать 3 тыс. км, а с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км.

Самолет ЛМС-901 «Байкал» способен решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. При этом функционал судна не ограничивается пассажирскими перевозками. «Байкал» сможет осуществлять перевозку грузов, выполнять полеты в интересах санитарной авиации, а также проводить патрулирование и мониторинг. Кроме того, самолет найдет применение и в авиалесоохране, выполнении авиационных сельхозработ.

Фото: vk.com/aviachatchannel/"Известия"