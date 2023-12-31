Латвия, Италия и Литва стали лидерами по экспорту игристого вина в Россию

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С января по сентябрь больше всего игристого вина Россия импортировала из Латвии, Италии и Литвы — на общую сумму более 200 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.

Так, первое место в десятке стран, которые больше всего поставляют в Россию традиционный новогодний напиток, стала Латвия — импорт оттуда составил 105,43 миллиона долларов против 79,99 миллиона за тот же период 2022-го. Следом идет Италия, поставившая вина на 55,4 миллиона (против 43,36 миллиона годом ранее). Первую тройку замкнула 3 Литва, которая нарастила экспорт в Россию практически вдвое — 23,03 до 42,69 миллиона долларов.

В десятку вошли еще несколько стран Европы и ближнего зарубежья. На четвертой строчке оказала Польша, у которой Россия купила игристого вина на 8,65 миллиона долларов (годом ранее — 5,21 миллиона). Пятая досталось Испании, экспорт которой увеличился с 2,37 до 2,98 миллиона долларов.

Шестое место заняла Франция, но ее экспорт по сравнению с 2022-м резко просел: с 5,71 до 2,78 миллиона долларов. Седьмой стала Грузия (рост с 0,68 до 1,91 миллиона), восьмой — Армения ( 0,98 миллиона долларов по сравнению с 0,31 в 2022-м), девятим — Азербайджан (0,84 миллиона, открытые данные за 2022 год не публиковались). Замыкает десятку Германия — 0,45 миллиона долларов (0,17 миллиона годом ранее).

Среди стран-лидеров, по которым есть открытые данные, больше всего за девять месяцев увеличили экспорт в Россию Армения (на 212 процентов), Грузия (на 182 процента) и Германия (на 161 процент), а сократила только Франция (минус 51 процент).

Как заявила в ноябре управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова, по итогам уходящего года потребление вин в России достигнет 90 миллионов декалитров. Причем больше половины в этом объеме займет отечественное вино.