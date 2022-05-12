Lada Granta станет электромобилем

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На базе модели Lada Granta создан коммерческий электромобиль. Премьера новинки запланирована 13 мая, сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль», пишут "Известия".

Предполагается, что машина поступит в продажу примерно в сентябре. Стоимость составит до 2 млн рублей.

Автомобиль оборудован батареей, разделенной на три блока: два в моторном отсеке, один вместо бензобака. Электрокар получил электродвигатель мощностью 80 лошадиных сил. Запас хода на одной зарядке — 150 км.

По информации Telegram-канала, коробка сохранена фактически ради двух функций — заднего хода и старта вместе с грузом на подъеме.

Фото: Global Look press/Thomas Korbel/"Известия"