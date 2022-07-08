Курс евро впервые за 20 лет опустился ниже 1,01 доллара

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Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.50 мск курс евро к доллару составил 1,0091 доллара - при этом уровень прошлого закрытия составлял 1,0159 доллара.

Ранее евро уже обновлял минимум - 5 июля эта валюта подешевела до 1,0281 доллара.

Снижение стоимости евро происходит на фоне опасений надвигающейся на Европу рецессии, высокого уровня инфляции и ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центробанком, пишет РГ.