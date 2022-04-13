Кудрин ожидает снижения уровня жизни в России в 2022 году

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин ожидает снижения уровня жизни в РФ в 2022 году, передает ТАСС.

"Конечно, когда экономика снижает свой ВВП, увеличивается безработица, конечно, уменьшаются доходы населения. Поэтому я ожидаю снижения уровня жизни в этом году. Не буду сейчас говорить цифры, мы все сейчас находимся в очень большой неопределенности", - сказал Кудрин журналистам в среду.

Ранее Кудрин заявил, что спад ВВП России по итогам 2022 года составит около 10%, а инфляция может достигнуть 20%. При этом, по его мнению, экономике России потребуются как минимум два года на перестройку в случае, если санкции сохранятся на нынешнем уровне.

Фото: ТАСС