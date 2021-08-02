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Кудрин: "Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата"

2 августа 2021 18:30
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По мнению главы Счетной палаты, рост российской экономики составил бы более 5% при производстве востребованных в мире товаров.

Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая не создает новых товаров, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", - сказал он в интервью РБК. По словам Кудрина, рост российской экономики мог бы составить более 5% при производстве востребованных в мире товаров.

"Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше", - уверен глава Счетной палаты.

Выход российских товаров на мировой рынок позволит обеспечить бесконечный спрос для российской экономики, добавил он.

"Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики - это бесконечная Вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти - это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен", - резюмировал Кудрин.

 

Фото:    Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Теги: Кудрин модель экономики устарела

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