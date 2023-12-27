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Крупный производитель косметики передумал уходить из России

27 декабря 2023 13:08
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Крупный производитель косметики передумал уходить из России

Международный косметический концерн Avon, объявивший еще в первой половине 2022 года о прекращении инвестиций в РФ, решил пока не уходить из страны, пишет «Коммерсантъ».

Готовить к продаже свое единственное в стране предприятие, расположенное в подмосковном Наро-Фоминске, крупный производитель косметики начал в апреле 2023 года. Осенью он получил реальные предложения о сделке. Однако в итоге в компании отказались от этой идеи из-за нежелания уступать стабильно работающий бизнес со значительной скидкой, узнали журналисты.

По их данным, оборудование на заводе Avon позволяет помимо косметики выпускать там парфюмерную продукцию. Именно из-за этого, а также налаженной системы прямых продаж, к покупке этого бизнеса в России возник интерес, указывает издание. В материале отмечается, что уходящие из страны зарубежные компании вынуждены сейчас продавать активы с дисконтом вплоть до 50 процентов и, хотя брендом владеет компания из Бразилии, которую в России считают «дружественной», сделку все равно пришлось бы согласовывать в правкомиссии по иностранным инвестициям, так как бенефициаром российского подразделения значится Avon Netherlands Holdings II.

Эксперты отмечают, что власти России, заинтересованные в полноценном продолжении работы в стране иностранных компаний, могут поддержать позицию Avon, решившую остаться на рынке. При этом гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что в ближайшее время компания возобновит в РФ заметную маркетинговую активность, пишет Лента.

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